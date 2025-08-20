PJ apreende encomendas do Extremo-Oriente com mais de 2.000 notas falsas

Sábado – Pense por si

A ação com o apoio da Europol impediu a distribuição através dos serviços postais europeus de mais de 66 milhões de euros em dinheiro falso.

Oito encomendas oriundas do Extremo-Oriente com mais de 2.000 notas falsas foram apreendidas pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma operação com o apoio da Europol, anunciou esta quarta-feira a força policial portuguesa.

PJ apreende encomendas com notas falsas do Extremo-Oriente, evitando prejuízo de milhões de euros

De acordo com a PJ, o montante apreendido em Portugal ascende a um total de 35.235 euros e 8.000 ienes do Japão (cerca de 45 euros).

A operação "Decoy II" decorreu entre outubro de 2024 e maio de 2025, foi liderada por Portugal, Espanha e Áustria e contou com a participação de autoridades de 18 países. No total, a ação impediu a distribuição através dos serviços postais europeus de mais de 66 milhões de euros em dinheiro falso.

"Globalmente, foram apreendidas perto de três centenas de encomendas contendo moeda falsa e mais de 990.000 artigos de contrafação, incluindo notas e moedas de valor superior a 280.000 euros, 679.000 dólares americanos [cerca de 583.000 euros] e 12.000 libras esterlinas [quase 14.000 euros]", precisa, em comunicado, a PJ.

A operação originou "102 novas investigações, que visam o desmantelamento de redes criminosas dedicadas à falsificação de moeda", adianta o comunicado.

Segundo a Europol, estas redes operam maioritariamente a partir da Ásia, "mas também a partir da América e do Médio Oriente".

A primeira fase da operação decorreu entre 15 de junho de 2023 e 31 de janeiro de 2024 e, na altura, a PJ apreendeu 29 encomendas, com cerca de 6.000 notas falsas de euros, dólares norte-americanos e libras esterlinas, num valor global superior a 250.000 euros.

A nível europeu, foram então apreendidos 14 milhões de euros.

As notas recolhidas caracterizam-se por terem formas e cores semelhantes às verdadeiras e pequenas marcas que indicam que são falsas, embora insuficientes para gerarem desconfiança.

Além da polícia europeia, a "Decoy II" contou ainda com o apoio do OLAF/Organismo Europeu de Luta Antifraude.

