Fogo que começou em Mirandela está agora dominado e consumiu 6 mil hectares

Lusa 12:13
Noel Afonso explicou que "o vento acalmou durante a noite, o que ajudou no combate".

O incêndio que começou no domingo em Mirandela, e chegou aos concelhos de Vila Flor e Alfândega da Fé, já está "dominado", adiantou, esta quarta-feira, à Lusa, o comandante sub-regional de Trás-os-Montes da Proteção Civil.

Na terça-feira, o incêndio tinha duas frentes ativas, uma em Vale Frechoso, aldeia de Vila Flor, que teve de ser confinada, devido à intensidade das chamas, e outra frente em Valverde, Alfândega da Fé, que chegou até à localidade de Eucisia.

O comandante avançou ainda à Lusa que arderam "entre cinco a seis mil hectares", de mato e área agrícola. O fogo não destruiu habitações, mas consumiu uma casa devoluta e barracões agrícolas.

Pedro Morgado foi um dos agricultores afetados, em Vilarelhos, concelho de Alfândega da Fé. Arderam-lhe "80 hectares" de olival, amendoal e vinha. Tinha começado a campanha da amêndoa, esta semana, quando o incêndio lhe arruinou aquele que seria "o melhor ano".

À Lusa lamentou ainda as várias oliveiras centenárias que foram consumidas pelas chamas e que eram uma herança de família.

Agora, o desânimo fala mais alto e não sabe ainda se retomará. Tentou combater o fogo e salvar as suas propriedades, mas a intensidade das chamas falou mais forte.

Além do prejuízo material, deste incêndio resultou um ferido ligeiro, um bombeiro que foi transportado para o hospital de Mirandela, e ainda a morte de um homem, de 65 anos, que andava a fazer trabalhos com uma máquina de rasto, em Freixeda, Mirandela, onde até o fogo já tinha sido dado como dominado esta terça-feira.

A vítima saiu da máquina e acabou por ser atropelada pela mesma.

No terreno, hoje, estão ainda mais de 300 operacionais, apoiados por 100 viaturas. Estão a ser feitos trabalhos de rescaldo e consolidação.

