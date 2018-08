Antigo presidente do Sporting rebate entrevista do líder da Comissão de Gestão e critica aproximação dos "leões" ao rival.

Bruno de Carvalho escreveu esta terça-feira um post no Facebook em que se insurge com a postura da Comissão de Gestão, particularmente com as declarações de Torres Pereira na entrevista à CMTV. O antigo líder leonino, destituído na assembleia Geral de dia 23 de Junho, critica ainda a alegada aproximação do clube ao Benfica.





Leia a publicação na íntegra:



"BENFICA CONSTITUÍDO ARGUIDO NO CASO TOUPEIRA MAS O SPORTING MAS É QUE ATRAVESSA A SUA MAIOR 'CRISE'



OU



O 'DOCE' NÃO FAZER NADA E COLHER OS LOUROS DE TUDO - Parte 3



TORRES PEREIRA CONTRADIZ PUTATIVAS COMISSÕES DE GESTÃO E SAD (mas já tem a placa comemorativa dos serviços prestados ao Benfica ao afastar o presidente do Sporting)



Antes da AG de dia 23 era o caos, eu era um criminoso, estávamos sem dinheiro para pagar nada, estávamos à beira de um colapso... Tínhamos de destituir um demónio que roubou, mandou bater e fez actos lesivos e criminosos ao Clube - e com a ajuda de alguma comunicação social lá conseguiram fazer com que houvessem pessoas que acreditaram nas mentiras, calúnias e difamações.



Passou este tempo e o que aconteceu poderia já ter sido tudo regular e legalmente feito pelos verdadeiros OS executivos eleitos e em funções - Nós!



Vejamos as palavras de Torres Pereira nesta entrevista à CMTV...



Torres Pereira, que falou sobre a situação financeira dos leões:



1. "É muito diferente. Tínhamos €7 M negativos, que foi invertido com os regressos de Bruno Fernandes, Bas Dost e Battaglia (...)."



Nós podíamos ter feito o mesmo e aliás já estavam conversas muito aprofundadas com os agentes destes jogadores. Não era preciso nenhuma destituição nem gastar o que se gastou.



2. "A dívida precisa de ser reestruturada"



Falso. A divida está reestruturada no acordo fechado com os parceiros bancários da nova reestruturação ainda em Março.



3. "e estamos a trabalhar no empréstimo obrigacionista para a próxima Direção."



Falso. Está 100% feito e inclusive com o prospecto aprovado que é o último passo antes de ir para o mercado. Já está feito é só lançar o mesmo.



4. "Não há salários em atraso e temos os pagamentos em dia"



Claro que sim. O caos que inventaram para a falsa destituição era também ele falso. Financeiramente deixámos o Sporting de uma forma tão apetecível que já são 8 candidatos!



5. "mas ainda há dívidas a fornecedores que estamos a regularizar."



Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. É assim em todas as empresas que como é lógico têm pagamentos a fazer de curto, médio e longo prazo!



6. "A situação está controlada."



A situação esteve sempre controlada e por isso fizeram uma Golpada irregular e ilegal.



CONCLUSÃO:



MUITOS SPORTINGUISTAS FORAM ENGANADOS!

Espero que os Sportinguistas de vez percebam que nestes últimos 4 meses só ouviram mentiras, calúnias e difamações!"