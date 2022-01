Criança morreu no domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

PGR abre inquérito a morte de menino de 6 anos infetado com Covid-19 após ser vacinado

A Procuradoria Geral da República confirmou ao CM a instauração de um inquérito à morte de Rodrigo, de 6 anos, a criança que morreu no domingo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com Covid-19 e uma semana depois de ter sido vacinado.





O inquérito, normal quando ocorre um óbito sem causa aparente, corre termos no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.