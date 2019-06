O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta terça-feira que, caso todos os médicos aceitem as posições do concurso que prevê 400 vagas de medicina geral e familiar, a percentagem de portugueses com médico de família pode chegar aos 98%.

"Com a conclusão do concurso para as 400 vagas para médicos de medicina geral e familiar, se todos os candidatos aceitarem as posições em que ficam, nós conseguiremos atingir, não os 100%, mas um número de 98% de portugueses com médico de família e isto significa a maior redução de sempre de portugueses sem médico de família", adiantou o primeiro-ministro durante o debate quinzenal, que decorre na Assembleia da República, em Lisboa.