Citado na nota, Humberto Oliveira destaca "o trabalho desenvolvido pelo Gabinete Técnico Florestal da autarquia na divulgação, junto da população do concelho, de informação relativa a esta espécie", suas características e dos ninhos e riscos inerentes à sua proliferação, bem como à forma de notificar as suas localizações.



Essas acções permitiram que "os serviços camarários conseguissem intervir num maior número de ninhos, nomeadamente na freguesia de Carvalho, aquela onde até ao momento se registou um maior número de ocorrências (58)".



Humberto Oliveira realça igualmente a parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penacova que, "no âmbito da sua acção como agente da Protecção Civil", cede um veículo com plataforma elevatória e o manobrador para que os trabalhadores da Câmara "possam intervir na desactivação dos ninhos".

A Câmara de Penacova eliminou este ano 85 ninhos de vespa asiática com a colaboração dos Bombeiros Voluntários locais, foi esta quinta-feira anunciado.O período de neutralização de cada colónia neste concelho do distrito de Coimbra, no âmbito do Plano de Acção para a Vigilância e Controlo da Vespa Velutina em Portugal, "não excede as 48 horas", desde o conhecimento da existência do ninho até à sua "destruição efectiva" por aplicação de um insecticida, segundo um comunicado da Câmara Municipal presidida pelo socialista Humberto Oliveira.Trata-se de "uma forma de actuação simples e eficaz, que permitiu que a autarquia tivesse eliminado 95 ninhos em 2017 e 85 já no corrente ano", adianta.