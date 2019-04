Proposta do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios foi aprovada por unanimidade. Mas dentro do partido nem todos concordam.

No dia 17 de maio, as passadeiras da avenida Almirante Reis, em Lisboa, vão ser pintadas com as cores da bandeira LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo) para assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. A proposta, do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios, foi aprovada por unanimidade.





"Esta efeméride celebra-se a 17 de maio por ter sido nesse dia em 1990 que se retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS)", pode ler-se na fundamentação da proposta do CDS-PP.



Abel Matos Santos, líder da fação do CDS Tendência Esperança em Movimento (TEM), não se revê na proposta. "Este é um CDS populista, irresponsável e patético, onde não me revejo! A inclusão não se faz gastando dinheiro e recursos escassos a pintar passadeiras com cores LGBT, o que é ilegal e perigoso", escreveu através do Facebook.



Também João Gonçalves Pereira reagiu contra a proposta através das redes sociais. "Peço desculpa, mas não subscrevo!", escreveu o vereador do CDS-PP na Câmara de Lisboa.





Frederico Sapage Pereira e Vítor Teles, representantes do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Arroios, propuseram que se assinale a efeméride "com a colocação de passadeiras arco-íris, na avenida Almirante Reis, em frente aos sinais luminosos para passagem de peões junto aos números 1 e 13", ressalvando que "a Freguesia de Arroios é um lugar de todos e para todos, e sobretudo um lugar de inclusão".