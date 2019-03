Tribunal condenou um dos detidos a pena suspensa de prisão e outros três a multas entre os 350 euros e os 850 euros por vários crimes de ofensas à integridade física. Manifestação de 21 de janeiro ocorreu na Avenida da Liberdade, em Lisboa, contra a intervenção policial do dia anterior no Bairro da Jamaica.

O tribunal condenou esta quarta-feira a pena suspensa de prisão um dos quatro detidos na manifestação de 21 de janeiro, na Avenida da Liberdade, Lisboa, contra a intervenção policial do dia anterior no Bairro da Jamaica, concelho do Seixal.



Na leitura da sentença do julgamento sumário, que decorreu no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, a juíza Sofia Marinho Pires aplicou ainda penas de multa aos outros três arguidos, entre os 350 euros e os 850 euros.



Bruno Andrade, José Júnior, Teodoro Ferreira e Bruno Fonseca, de 29, 22, 26 e 31 anos, estão acusados pelo Ministério Público (MP) de vários crimes de ofensas à integridade física qualificada, de injúria agravada, de dano e de participação em motim.



O MP acusa os arguidos do arremesso de pedras e de injúrias sobre polícias, quando desciam a Avenida da Liberdade, durante a manifestação de 21 de janeiro.