Pena de cinco anos e oito meses de João Rendeiro transitou em julgado

Tribunal da Relação de Lisboa ordenou descida do processo à primeira instância para a "execução" das penas de prisão aplicadas ao antigo presidente do BPP e ao ex-administradore Paulo Guichard

O Tribunal da Relação de Lisboa enviou, esta quinta-feira, para a primeira instância o processo relativo à condenação de João Rendeiro a cinco anos e oito meses de prisão, considerando que esta transitou em julgado, competindo aos juízos criminais executar a pena.



Segundo um despacho da 9ª seccção da Relação de Lisboa, a que a SÁBADO teve acesso, os recursos pendentes no processo 7447/08.2 TDLSB, que também condenou o antigo administrador Paulo Guichard a quatro anos e oito meses de prisão efetiva, vão correr separadamente dos autos principais. O despacho do TRL é claro ao ordenar o envio do processo para a primeira instância "para execução das penas".



O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) condenou o antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro a cinco anos e oito meses de prisão por vários crimes de falsidade informática e falsificação de documentos. Os juízes desembargadores rejeitam o recurso apresentado pela defesa de Rendeiro e agravam-lhe a pena aplicada pelo tribunal de primeira instância em oito meses.