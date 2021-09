Tudo o que aconteceu nos processos de João Rendeiro e que lhe permitiu a fuga

João Rendeiro foi condenado em três processos a penas de prisão. Um deles transitou em julgado a 16 de setembro e, num segundo caso (em que foi condenado a 10 anos de prisão em primeira instância), o tribunal preparava-se para lhe alterar a medida de coação, pedindo a sua comparência a 1 de outubro, em Lisboa.



O antigo banqueiro optou então por uma saída diferente: fugir. Ao tribunal disse que ia até Londres por motivos de saúde - estava sujeito a termo de identidade e residência. A partir do Reino Unido fugiu para parte incerta, informando a magistratura que não pretendia regressar a Portugal. "A minha ausência é um ato de legítima defesa", escreveu.



Desde que se tornou pública a sua fuga do país, muitos questionaram como foi possível o ex-banqueiro fugir à justiça, mesmo com uma condenação transitada em julgado. Esta quinta-feira, 30 de setembro, o Conselho Superior da Magistratura deu explicações sobre o porquê de não ter sido aplicada uma medida de coação mais restritiva a Rendeiro: além de haver dois processos que ainda não transitaram em julgado, o único que de facto o foi, não tinha ainda baixado ao Juízo Central Criminal de Lisboa, encarregue de emitir a ordem de prisão.