João Rendeiro: 'A minha ausência é um ato de legítima defesa'

O ex-banqueiro João Rendeiro escreveu no seu blogue um texto em que explica o porquê de ter fugido de Portugal e refere que a sua fuga à Justiça como um "ato de legítima defesa" por se sentir "injustiçado pela justiça" do país.



"A minha ausência é ato de legítima defesa contra uma justiça injusta. Assumo a responsabilidade no quadro dos atos bancários que pratiquei, mas não me sujeito, sem resistência, a esta violência", refere o autor do texto que não indica qual o país onde se encontra.



No texto publicado no site pessoal, Rendeiro dá a sua visão sobre as três condenações a penas de prisão efetiva a que foi sujeito desde 2020 no processo BPP, classificando como "manifestamente desproporcionada" a condenação a uma pena de cinco anos e oito meses de prisão por ter falsificado a contabilidade do BPP em regime de co-autoria com Paulo Guichard e outros arguidos. Refere que foi transformado "bode expiatório de uma vontade de punir os que, afinal, não foram punidos".