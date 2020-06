Portugal não registava tantos casos de covid-19 numa semana desde abril

Portugal tem vindo a observar um aumento de casos do novo coronavírus e este domingo foi atingido um novo máximo. Foram 457 os casos confirmados nas últimas 24 horas, um número que não era visto há mais de mês e meio – desde 8 de maio, altura em que foram confirmados 553 casos. A região mais afetada continua a ser Lisboa e Vale do Tejo, que também atingiu um novo máximo de casos em junho: dos 457 casos, mais de 85% foram registados na região que engloba a Área Metropolitana de Lisboa – foram 391, o maior número de novos infetados pela covid-19 em LVT desde 6 de maio.

Nos últimos sete dias, Portugal registou mais de 2.500 casos, algo que não acontecia desde o final de abril – mais precisamente, na semana que terminou a 29 de abril. Em média, o país confirmou 359 novos casos por dia desde a última segunda-feira.

Dos 2.513 casos confirmados de covid-19 na última semana, quase dois mil foram registados em Lisboa e Vale do Tejo – 1.990, o que representa cerca de 80% do total de infetados. Desde o início de junho, a região já confirmou mais de 7.500 casos – 83% dos 9.151 casos totais do país.

Este domingo, Lisboa e Vale do Tejo confirmou mais 391 casos, cerca de 86% de todo o país. É o maior número de infetados na região em 24 horas desde o passado dia 6 de maio, quando LVT registou 400 novos casos do vírus.

Ao mesmo tempo, LVT registou este domingo duas das três vítimas mortais causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas. A outra vítima mortal foi registada no Alentejo. Desde o início de junho, já morreram 106 pessoas pela Covid-19 na região, mais de 70% dos 154 óbitos do país durante este período.