Pedro Nuno Santos: o jotinha radical e os amigos bloquistas do ISEG

Começou muito novo no PS, onde chegou a líder da JS. Fez parte da ATTAC, organização por uma globalização alternativa, e participou no Movimento Anti-Tradição Académica. E foi na faculdade que conheceu futuros dirigentes do BE.