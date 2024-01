Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Durante a campanha interna para líder do PS, Pedro Nuno Santos deixou uma garantia: “Nunca fui esquerdista.” Em entrevista ao comentador Daniel Oliveira, garantiu ser “sempre social-democrata”. Contudo, nos 20 anos do seu percurso político, tem estado mais próximo dos partidos à esquerda do PS do que ao centro do seu partido.