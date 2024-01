O “jovem turco” da Geringonça

Fora do Parlamento, essa foi a oportunidade para regressar à Tecmacal, a empresa do pai, onde já tinha estado depois de acabar a licenciatura e até 2005. A passagem foi curta. Entrou em 2010 e saiu em 2011, de volta à política e ao Parlamento, mas serviu-lhe para puxar dos galões. “Pude viver de perto as dificuldades dos pequenos e médios empresários. A luta diária para conseguirem encomendas, para melhorarem a qualidade do seu produto e para se diferenciarem no mercado, com vista a sobreviverem e a desenvolverem-se”, disse ao DN em plena campanha pela liderança do PS.