O pai da UDP e a juventude privilegiada de Pedro Nuno Santos

Pedro Nuno Santos nasceu em São João da Madeira a 13 de abril de 1977. É o concelho mais pequeno do País. São oito quilómetros quadrados, com uma única freguesia, dominada pela indústria. O pai começou a trabalhar numa fábrica de camisas, a Califa, aos 14 anos e à noite, quando não tinha ensaio da sua banda de rock, montava máquinas numa oficina improvisada num galinheiro. Filho de um pai camionista (o avô sapateiro de Pedro Nuno é o pai da mãe) e de uma doméstica, Américo Santos teve um início de vida duro e ganhou consciência política em África, onde combateu na Guiné, e viveu os tempos do PREC, depois de aderir à Frente Eleitoral dos Comunistas Marxistas-Leninistas (FEC ML).