O Governo decidiu avançar para já com um aeroporto complementar no Montijo. Mais tarde irá construir um em Alcochete, para "substituir" o aeroporto Humberto Delgado.

Governo vai avançar com aeroportos no Montijo e em Alcochete

O Governo vai avançar com a construção de um aeroporto no Montijo e está a negociar com a ANA a construção de uma outra infraestrutura em Alcochete, que irá substituir, a longo prazo, o aeroporto Humberto Delgado, avança o Jornal de Negócios.







Pedro Nuno Santos Lusa

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) vai ficar encarregue de fazer um estudo de Avaliação Ambiental Estratégica sobre Alcochete. Depois deste aeroporto estar construído, o atual aeroporto de Lisboa - na Portela - vai ser desmantelado. Segundo o jornal Observador, a construção de um novo aeroporto em Alcochete implica investimento em infraestruturas de acessos, nomeadamente a construção de uma terceira travessia sobre o Tejo. O aeroporto deve estar concluído em 2035.O Montijo já tem declaração de impacto ambiental para que a obra possa avançar, mas ainda é necessária a alteração legislativa para conseguir anular o poder de veto das autarquias que pode vir a atrasar a obra.