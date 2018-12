Pedro Nuno Santos, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, defendeu Maria Begonha, a candidata única à liderança da Juventude Socialista, no congresso que a vai eleger.

As incongruências no currículo de Maria Begonha estão a ser alvo de uma investigação do Ministério Público. No documento, a candidata apresentava incorrecções quanto ao seu mestrado e às funções desempenhadas na Junta de Freguesia de Benfica e na Câmara Municipal de Lisboa (CML).

Pedro Nuno Santos passou este sábado pelo Congresso da Juventude Socialista, em Almada. "A Maria Begonha foi acusada de ter forjado o seu currículo. É uma acusação grave, perante a qual não podemos hesitar em nenhum momento. Não tem lugar na política quem engana. Só que não foi isso que a Maria fez", afirmou, citado pelo jornal Observador.