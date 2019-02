A remodelação aberta pela saída de Pedro Marques para as europeias abre a porta a que Pedro Nuno Santos suba a ministro. Mas isso ainda não está fechado.

Pedro Nuno Santos passa a ministro? A hipótese é avançada pelo Expresso e há muito que está na cabeça dos mais próximos do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Mas a SÁBADO sabe que isso ainda não está fechado.

A possibilidade surge com a remodelação que António Costa terá de fazer se se confirmar que o ministro das Infraestruturas Pedro Marques será o cabeça de lista do PS às europeias. E seria a resposta para dar novo palco àquele que se tem destacado como futuro candidato à liderança do partido.

Costa ainda não meteu "os papéis para a reforma", como o próprio avisou no último congresso do PS. E Pedro Nuno tem perdido relevância no contexto parlamentar à medida que a legislatura se aproxima do fim e é cada vez menos precisa a articulação que era feita por este "homem da geringonça".

Por outro lado, tem sido notório que Carlos César tem querido afirmar o seu território como líder parlamentar, ganhando também aí um espaço e um protagonismo que poderia em tese ser mais dividido com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Na última remodelação governamental, feita há pouco mais de 100 dias, já havia entre a ala esquerda do PS a expectativa de uma promoção de Pedro Nuno Santos a ministro.

A esperança saiu gorada. Mas abre-se de novo essa porta à subida de Pedro Nuno a ministro com a necessidade de Costa voltar a mexer no seu Governo.

Será que é desta? "Ainda não está nada fechado", garante à SÁBADO uma fonte próxima de Pedro Nuno Santos.