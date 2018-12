Dados revelam que 495 pessoas do Reino Unido pediram nacionalidade portuguesa. Ministro britânico descarta possibilidade de segundo referendo ao Brexit.

Os pedidos de nacionalidade portuguesa feitos por britânicos dispararam em 2018. De acordo com dados do jornal Público, 495 pessoas do Reino Unido avançaram com o pedido, o que representa um aumento de 48,7% ao comparar com os dados de 2017.

Em 2015, um ano antes do referendo do Brexit, registaram-se 62 pedidos de nacionalidade portuguesa interpostos por britânicos.

No ano passado, viviam 22.431 britânicos em Portugal, o que representa 5,3% do total de imigrantes.

Ministro britânico descarta novo referendo ao Brexit

Damian Hinds, ministro da Educação do Reino Unido, garantiu este domingo que o governo não tem planos para um segundo referendo ao Brexit.

As suas afirmações desmentem algumas notícias, que indicavam que os ministros estavam a considerar essa hipótese para resolver o diferendo acerca do Brexit.

Questionado sobre o assunto, Hinds respondeu: "Não, um segundo referendo potenciaria as divisões. Tivemos o voto do povo, tivemos o referendo e agora temos que avançar com a sua implementação."

Hinds descreveu o acordo alcançado por Theresa May para abandonar a União Europeia como "equilibrado", que deveria ser apoiado pelos parlamentares.