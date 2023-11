Pedro Nuno Santos é candidato à liderança do PS. 'Os portugueses conhecem os meus erros'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Numa sala cheia, Pedro Nuno Santos anunciou o que há muito se esperava: "Apresento a minha candidatura à liderança do PS". A esta afirmação seguiu-se uma longa ovação, numa sala onde estavam nomes como João Costa, Francisco Assis, Isabel Moreira, José Abraão, da UGT, Eduardo Cabrita, Vítor Raposo, João Paulo Rebelo ou Francisco César.







Vítor Mota/Cofina Media

"Os portugueses conhecem-me, as minhas qualidades e os meus defeitos. Os portugueses conhecem a minha vontade de fazer acontecer. Conhecem também os meus erros e cicatrizes."Pedro Nuno Santos deixou um elogio ao primeiro-ministro demissionário, António Costa - "um dos melhores políticos portugueses". "Teve a iniciativa de desfazer o bloqueio que colocava em desvantagem o PS perante a direita", classificando: "Rompeu os muros".Apesar de assumir que o partido passa um momento difícil, por causa do processo Influencer, que levou à demissão de António Costa, Pedro Nuno Santos garantiu: "O PS não vai passar os próximos quatro meses a discutir um processo judicial".Como bandeiras para a sua candidatura, deixou pontos como a melhoria dos salários, mas também melhorias para as empresas, melhorar o acesso à habitação - apesar de ser "um problema difícil" - e valorizar o território, olhando para o interior.Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para atacar a direita, que acusa de estar a enganar os eleitores dizendo que não fará alianças com a direita xenófoba, "quando é precisamente isso que se prepara para fazer".