PDR vai mudar a sua sede em Lisboa no próximo ano

O líder do PDR, António Marinho e Pinto , esclareceu esta segunda-feira que o partido vai mudar a sua sede nacional, em Lisboa, no início do próximo ano, uma vez que o contrato de aluguer celebrado em 2014 chega ao fim em 31 de dezembro.

Em declarações à agência Lusa, o ex-eurodeputado negou assim informações de que o partido iria ser "despejado da sua sede de Lisboa", localizada na Estrada da Luz, em Benfica.

O presidente do Partido Democrático Republicano disse à Lusa que o contrato de arrendamento do espaço de Benfica termina no final deste ano e no próximo ano a sede nacional transitará para outro local.

"É uma situação normal. O contrato foi feito em 2014, por cinco anos, e chega ao fim em 31 de dezembro", esclareceu Marinho e Pinto, sem adiantar, porém, o local escolhido para a nova sede de Lisboa.

O antigo jornalista e eurodeputado disse também que as sedes de Coimbra fecharam porque foram alugadas exclusivamente para a última campanha eleitoral.

Nas últimas legislativas o PDR alcançou 0,23%, correspondentes a 11.674 votos, de acordo com o mapa oficial publicado em Diário da República.