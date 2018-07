A Federação Portuguesa do Táxi está solidária com a greve que desde quarta-feira mobilizou os taxistas espanhóis. Em comunicado enviado às redacções, a FPT congratulou-se com "a consciência de classe que mobiliza estes profissionais nas principais cidades espanholas e acredita que a força da razão que os move, tarde ou cedo, será justamente recompensada"."Partilhando a luta contra o trabalho precário, num mercado especulativo promovido por multinacionais, onde os poderes políticos se tornam cúmplices no desrespeito pela lei, a FPT sabe que a realidade do sector táxi em Portugal exige o mesmo grau de motivação e empenho, por isso aguarda atentamente pela decisão do Presidente da República perante a Regulamentação dos Transportes em Veículos Descaracterizados (TVDE) aprovada no Parlamento" no dia 12 de Julho, prossegue a nota da FPT."A FPT apela a todos os profissionais do táxi para que se mantenham alerta para um combate que já leva quase 3 anos mas que nunca foi abandonado, até na rua quando preciso", conclui o comunicado.Desde quarta-feira da passada semana que os taxistas, em Barcelona e Madrid, estão a paralisar as duas maiores cidades do país. O protesto é motivado por falhas na limitação de licenças atribuídas a plataformas concorrentes como a Uber e a Cabify. De acordo com o El País, apesar de ainda não haver data definitiva para o fim dos protestos estes deverão terminar na quarta-feira. No entanto, não excluem a possibilidade de novas paralisações.O protesto espanhol centra-se nas Gran Via de Barcelona e Madrid. Os taxistas interromperam a circulação na estrada e montaram acampamentos onde têm estado a pernoitar. "Ficaremos aqui e esperaremos uma solução do Governo. Não temos nada a perder", disse um taxista ao jornal espanhol.