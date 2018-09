Camas e blocos de parto encerrados e demissões nas direcções dos hospitais. Situação no SNS preocupa comunistas.

O PCP quer ouvir Adalberto Campos Fernandes com urgência. Os comunistas entregaram hoje um requerimento para que o ministro da Saúde venha ao Parlamento.



No requerimento a que a SÁBADO teve acesso, o PCP descreve as situações de ruptura no SNS que marcaram o Verão e crítica a falta de investimento e o atraso na contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde.



"O encerramento de camas reduz a capacidade de resposta dos hospitais, provoca o adiamento de cirurgias e, consequentemente, tem forte impacto na sau´de dos utentes que sa~o acompanhados nestas unidades", escrevem os comunistas, que dão o exemplo do Hospital do Litoral Alentejano, onde "foram encerradas 10 camas, sendo que duas eram da Unidade de Cuidados intensivos".



"Para ale´m do encerramento de camas houve tambe´m encerramento de blocos de partos que obrigaram a transfere^ncia de parturientes", lembra o PCP, que se refere também a demissões como que foi anunciada ontem no Hospital de Gaia.



"Ocorreram demisso~es de directores e, ou chefes de serviços, tal como sucedeu com os chefes de servic¸o de urge^ncia de obstetri´cia do Hospital Amadora Sintra e, mais recentemente, de todos os directores e chefes de servic¸o do Centro Hospitalar Gaia/ Espinho", nota o PCP, que reclama que o Governo cumpra o que ficou definido no Orçamento do Estado para 2018.



"A tudo isto se soma o facto de o Governo continuar a na~o cumprir integralmente com o estipulado no Orc¸amento do Estado no que respeita ao descongelamento das diferentes carreiras do SNS e, no caso dos enfermeiros do pagamento do suplemento remunerato´rio aos enfermeiros especialistas como havia sido acordado com as organizac¸o~es representativas destes trabalhadores", lê-se no requerimento.



Para os comunistas, "todas estas situac¸o~es concorrem para a fragilizac¸a~o da resposta pu´blica e do SNS e, concomitantemente, servem para aumentar as transfere^ncias para o sector privado, designadamente para os grandes grupos que operam no sector".



De resto, o PCP nota que o Governo optou por "prolongar por mais dois anos o contrato da PPP de Cascais", numa "decisão que merece a rejeic¸a~o veemente do PCP".



O PCP quer por isso que Adalberto Campo Fernandes venha ao Parlamento dar "esclarecimentos sobre as medidas que va~o ser tomadas para inverter a situac¸a~o actual do SNS e reforc¸a´-lo, bem como da decisa~o sobre a PPP de Cascais e das outras PPP da sau´de".