e o passageiro foi desembarcado e detido pela polícia local, tendo o avião seguido a sua rota para Tenerife pouco depois", explicou a Ryanair.

O piloto de um avião da Ryanair, proveniente de East Midlands, em Londres, viu-se obrigado a aterrar o aparelho de emergência no aeroporto de Porto Santo, na Madeira, devido ao episódio de violência protagonizado por um casal. O homem e a mulher, na casa dos 30 anos, estavam alcoolizados e começaram a agredir-se mutuamente. Os tripulantes tentaram separá-los sem sucesso.O avião, um Boeing 737-8AS, com destino a Tenerife e 165 passageiros a bordo, foi desviado "após um passageiro se ter tornado desordeiro", contou fonte da companhia aérea ao Jornal de Notícias."O avião aterrou com normalidade