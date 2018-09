Nas décadas de 1970 e 1980 era impensável que viessem tocar a Portugal os Rolling Stones, os Pink Floyd ou Bruce Springsteen. E, nesse tempo, a Festa do Avante! – cuja 46.º edição começa na sexta-feira – era o nosso principal festival de música. As excepções tinham sido os concertos dos Genesis, em 1975; os dois primeiros festivais de Vilar de Mouros (em 1971, apenas com os estrangeiros Elton John e Manfred Mann; em 1982, já com um programa mais vasto, incluindo os ainda quase desconhecidos U2); e, obviamente, o Cascais-Jazz, por onde passaram, de 1971 a 1984, entre tantos mitos, Miles Davies e Duke Ellington, Dizzy Gillespie e Wynton Marsalis, Sarah Vaughan e Charlie Mingus.

Neste contexto, o programa musical da Festa do Avante! era o mais diversificado do País. Logo em 1976, actuaram na FIL, em Lisboa, o saxofonista Archie Shepp, figura maior do free jazz, o catalão Pi de la Serra, voz do canto de intervenção, o grupo de rock italiano Area (com uma curiosa versão da Internacional) e os Oktober Club (da ex-RDA). A exemplo das festas do L'Humanité e do L'Unità (os jornais dos partidos comunistas francês e italiano), a iniciativa do PCP ía muito para lá dos espectáculos da Companhia de Circo Soviético ou do Coro dos Cossacos de Kuban, pois as escolhas contemplavam o folk de Judy Collins, o rock dos Dexys Midnight Runners ou o jazz de Tete Montoliu.

Na efémera cidade de madeira e de tinta vermelha estrearam-se em Portugal desde Chico Buarque (o seu álbum Meus Caros Amigos encontrava-se com frequência nas casas portuguesas) até The Band, o grupo que tocou, entre outros, com Bob Dylan (e levou Martin Scorsese a filmar The Last Waltz). Nas 45 anteriores edições, houve lendas do folk, como os Fairport Convention ou Tom Paxton; o rock italiano de Eugénio Finardi ou de Gianna Nannini; nomes famosos latino-americanos, da argentina Mercedes Sosa ao cubano Septeto Habanero. Até no jazz a galeria não acaba, de Elliott Sharp a Tomasz Stanko, de Charlie Haden a Sunny Murray, de Benny Golson a Evan Parker, de Tim Hodgkinson a Ikue Mori, deArturo Sandoval a Birelli Lagréne, tantos mais.