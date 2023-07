Travar a privatização da TAP é um objetivo do PCP, que tentou, sem sucesso, incluir essa ideia no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Apesar de os comunistas terem sido os que mais propostas de alteração ao relatório final da CPI conseguiram viabilizar com o voto do PS, é muito o que separa o PCP da forma como o Governo socialista tem gerido a companhia a área e de como a pretende vender depois de ter injetado mais de três mil milhões de euros de dinheiro público.