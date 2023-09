MEO Kalorama, um sucesso problemático

Se, hoje, nos pedissem para contar a história da primeira edição do MEO Kalorama, de 2022, o que diríamos? Provavelmente vir-nos-ia à mente o entusiasmo com o surgimento de uma nova aposta no panorama de grandes festivais portugueses que, no melhor sentido, pouco tinha a ver com o outro festival que decorre no mesmíssimo sítio. Mas, acima de tudo, lembrar-nos-íamos dos grandes momentos: o regresso apoteótico dos Ornatos Violeta, mais uma icónica prestação dos lendários Kraftwerk, Nick Cave and the Bad Seeds a render um mar de gente ou os Disclosure a transformar o parque da Bela Vista numa enorme discoteca.



Se há algo com que a organização do Kalorama se pode dar por satisfeita, é a concretização de mais uma edição deste calibre musical. Gostos à parte, o nível do espetáculos manteve-se consistentemente alto, com todos os grandes nomes do Palco MEO a entregarem grandes performances: Arcade Fire e Foals foram o casamento perfeito do indie rock tornado hino de estádio, The Prodigy e Aphex Twin encerraram os respetivos dias com uma abrasividade verdadeiramente desconcertante, e Florence + the Machine regressaram mais fortes do que nunca, com envolvência e energia que uniram todo o anfiteatro no mesmo tom.







Arcade Fire Marisa Cardoso



Foals Marisa Cardoso



The Hives Marisa Cardoso

De entre as letras grossas, só os Blur, munidos de nostalgia e carregando um já pesado fardo da idade, foram menos conseguidos - e quem esteve lá pode garantir que, ainda assim, não estiveram nada mal. Mesmo no palco secundário, estamos perante um ano de boa colheita: da garra e intensidade de The Hives à festa sem travões de Pabllo Vittar, passando pela perícia audiovisual de The Blaze, a transgressão corrosiva de Arca ou a doçura pop dos sempre acarinhados Metronomy.Isto para dizer que, se nos perguntarem daqui a um ano, o mais provável é que o que reste deste segundo Kalorama na peneira da memória seja muito semelhante ao que restou do primeiro: as luzes brilhantes, os gritos uivantes, as canções do coração sendo entoadas de peito cheio e as lembranças partilhadas com aqueles de que mais gostamos - nisto, houve muito pouco a assinalar e, nessa medida, estamos perante mais uma edição de sucesso. O que aconteceu na realidade, no entanto, é bastante diferente.Nas alterações logísticas introduzidas do ano passado para este, há muito pouco a louvar. Surpreendemo-nos pela positiva com os dois novos palcos menores, o Samsung (para grupos de nicho) e o Panorama (de música eletrónica), que, harmoniosamente integrados no espaço e com excelentes condições de som, proporcionaram alguns dos melhores espetáculos do festival - Shame, Young Fathers, Nu Genea, Ben UFO ou John Talabot. Em compensação, e apesar da excelente programação, não foi desta que o segundo palco (San Miguel) foi bem colocado: se no ano passado estava num pronunciado desnível lateral, este ano passou para o cimo do monte, com todos os problemas de visibilidade, deslocação e som que isso acarreta - uma aposta imprudente.As entradas e saídas permanecem aparatosas, provavelmente um facto incontornável para um evento destas dimensões na Bela Vista. Já dentro do recinto, deparamo-nos com novas barreiras a cada passo: os preços da comida e da bebida continuam a escalar (pagamos €4 por uma cerveja, e houve quem desse €15 por um hambúrguer - só o hambúrguer), lugares de descanso escasseiam e as casas de banho "não-binárias" são manifestamente insuficientes, pelo que não nos admiramos ao ver pessoas a ver concertos inteiros a partir da fila, ou alguns pontos oficiosos de alívio a surgir aqui e ali. Nos bastidores, por onde circulavam jornalistas e staff, a situação é semelhante, com alguns contentores a servirem de abrigo e nem sequer um lavabo à disposição.E depois havia o pó, mais presente e incomodativo a cada dia que passava, bastante mais corrosivo do que no ano passado e que degradou consideravelmente as condições de vida dentro do recinto - nos concertos mais mexidos, houve alturas em que mal podíamos respirar. Bem sabemos que as condições meteorológicas estão fora do nosso controlo (felizmente, só choveu no dia seguinte), mas a situação rapidamente passou de mero desconforto a manifesto mal-estar, e isso não pode deixar de ser da responsabilidade dos organizadores. Uma experiência precária no terreno não deveria fazer parte do pacote do bilhete diário - algo a que, infelizmente, nos temos vindo a habituar cada vez mais.Quem esteve presente na edição passada recordar-se-á de uma lacuna pronunciada no cartaz: a falta de uma after-party digna desse nome, com o público a ser mandado para casa depois do último concerto, certamente devido a limitações de licenças de ruído. Ora, as leis do ruído têm uma lógica com que todos conseguimos empatizar - por mais brilhantes que tenham sido as atuações de The Prodigy ou Aphex Twin a encerrar as respetivas noites, ninguém gostaria de estar no lugar de quem teve de o ouvir à força enquanto estava a tentar dormir.O problema é que as solução da organização para este ano, de passar todas as atuações para mais cedo para que a música acabe antes da 1h, também deixa a desejar - quanto mais não seja porque, apesar de haver música programada a partir das 14h, as portas só abriram para lá das 15h30 no primeiro dia. Ter artistas a tocar para ninguém não é dignificá-los, e agendar concertos para horas a que ninguém quer (ou pode, para quem trabalha) vê-los não é acrescentar valor ao cartaz. E muito menos substitui um bom after.