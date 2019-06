O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP) assinalou esta sexta-feira que se o PS quiser "garantir a gestão pública das unidades de saúde existentes" contará com uma "posição construtiva" dos comunistas sobre a Lei de Bases da Saúde.

"Queira o PS garantir a gestão pública das unidades de saúde existentes e contará com o PCP para um posicionamento construtivo", declarou Jerónimo de Sousa, falando no dia em que o PS anunciou que não chegou a acordo com o PSD sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde, pedindo o apoio dos "partidos que não se reveem na atual lei que incentiva" as parcerias público-privadas (PPP).