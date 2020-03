Deputadas do PCP defenderam hoje ser necessário "mais investimento" do Estado nas respostas públicas à toxicodependência, nas vertentes da prevenção, dissuasão e tratamento, notando que o consumo aumentou "no concelho e no distrito" do Porto.

Em declarações aos jornalistas, Diana Ferreira e Ana Mesquita, eleitas do PCP à Assembleia da República pelo distrito do Porto, alertaram para a "carência de meios humanos" da Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) de Porto e para lacunas existentes no "policiamento de proximidade".

"Há um recrudescimento do consumo e não desligamos esta realidade da extinção do Instituto da Droga e Toxicodependência, que era um fio condutor e universal das políticas nesta área", defendeu Diana Ferreira, lamentando a "carência de meios humanos" das CDT.

Na Administração Regional de Saúde, Ana Mesquita recebeu a informação de que, relativamente à criação de uma sala de consumo assistido no Porto, o diálogo entra aquela entidade, a tutela e a Câmara do Porto "prossegue com normalidade".

Para a deputada, para que o projeto chegue a bom porto, os seus encargos não podem ser "exclusivamente municipais".

"Tem de haver responsabilização financeira do Estado. É uma posição de princípio, ainda que não se saibam todos os detalhes do projeto", observou Ana Mesquita.

Joana Rodrigues, deputada na Assembleia Municipal, notou que o PCP "aceita como necessárias" as salas de consumo assistido, mas defende que "não substituem uma resposta integrada".

A solução, defendeu, deve passar por respostas que integrem "a prevenção, o acompanhamento e a integração".

Quanto a uma eventual criminalização dos consumos, nomeadamente junto a escolas, as deputadas do PCP referiram a qualidade da atual lei.

"Temos uma lei boa. Haja vontade política para garantir os meios humanos e materiais para trabalhar todas as suas dimensões", observou Diana Ferreira.

Também Ana Mesquita considerou necessário "aprofundar todas as vertentes" do atual modelo legislativo.

"Precisamos de mais pessoas, mais meios e mais trabalho nas escolas", frisou.