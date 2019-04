No decreto de nomeação da Comissão de Proteção de Menores hoje publicado, o cardeal-patriarca de Lisboa refere que "as comunidades e instituições católicas da Diocese, como as da Igreja em geral, devem ser espaços de convivência feliz e segura para todos, especialmente para os menores e os mais frágeis".A comissão agora criada, explica, visa prevenir e superar tudo o que o contrarie o princípio de que os espaços da Igreja devem ser seguros.A comissão, adianta Manuel Clemente, composta por pessoas com experiência nas áreas da psicologia, psiquiatria, justiça civil e canónica e comunicação social, seguirá a legislação civil e canónica, bem como as orientações do Vaticano e da Conferência Episcopal Portuguesa.