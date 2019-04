A situação leva que não exista "atendimento na especialidade a utentes provenientes do exterior", embora se mantenha "a urgência interna e os cuidados das puérperas internadas", explicou o conselho de administração, em comunicado enviado à agência Lusa.



Segundo a ULSBA, o fecho temporário do serviço de urgência "decorre de um imprevisto de força maior", uma vez que foram "esgotados todos os esforços no sentido da presença do 2.º especialista" necessário na escala.



O conselho de administração vê-se, assim, "na indesejada contingência de proceder ao referido encerramento temporário para os casos referidos", pode ler-se no esclarecimento.



As utentes têm "como alternativa as unidades de saúde mais próximas", ou seja, o Hospital do Espírito Santo de Évora, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e o Centro Hospitalar de Setúbal (Hospital de São Bernardo), indicou a ULSBA.



"As situações emergentes continuarão a ser objeto de atendimento pela equipa multidisciplinar que constitui o Serviço de Urgência", ressalvou a administração, garantindo que "o atendimento normal" será "retomado a partir das 08:00 de sábado".

