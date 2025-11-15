Passagem de tornado em Albufeira faz um morto

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas. No terreno estão elementos da GNR, Cruz Vermelha e bombeiros.

Uma pessoa morreu após a passagem de um tornado na zona de Albufeira, no distrito de Faro, este sábado. Há também registo de vários feridos, dois deles graves, e de danos materiais junto ao Hotel Eden Resort e no Parque de Campismo de Albufeira.

O fenómeno meteorológico provocou danos no Parque de Campismo de Albufeira incluindo a vítima mortal, além de quatro feridos ligeiros e um grave.

O tornado atingiu Albufeira pelas 11h. Até às 15h as condições atmosféricas no Algarve vão manter-se propícias a haver fenómenos semelhantes.

Em reação, o Presidente da República manifestou a sua solidariedade aos familiares da vítima mortal. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa endereça ainda votos de rápidas melhoras aos cidadãos feridos em nota publicada no site oficial da Presidência.

Faro, Setúbal e Beja continuam hoje sob aviso laranja, pelo menos até às 15:00, por chuva persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, indica o IPMA na sua página de Internet.

