PAN realiza X Congresso Nacional a 20 de dezembro

A Comissão Política Nacional aprovou a realização do X Congresso Nacional, sendo já conhecida a recandidatura de Inês de Sousa Real.

O X Congresso Nacional do PAN vai realizar-se em 20 de dezembro, em Coimbra, no qual serão definidas "linhas estratégicas do próximo ciclo político" do partido e eleita a direção, aprovou hoje a Comissão Política Nacional.



Esta semana já tinha sido anunciado que esta reunião magna se realizaria em dezembro em Coimbra, mas ainda sem dia definido, um pedido feito à Mesa da Comissão Política Nacional pela porta-voz, Inês de Sousa Real, o que mereceu críticas do dirigente do PAN Fernando Geração, que acusou a direção de desrespeitar a Comissão Política Nacional.

Hoje, em comunicado enviado às redações, é anunciado que a Comissão Política Nacional aprovou a realização do X Congresso Nacional do partido para 20 de dezembro, em Coimbra, sendo já conhecida a recandidatura de Inês de Sousa Real.

"A proposta tinha sido remetida pela Direção Nacional à Mesa da Comissão Política Nacional, de acordo com os estatutos e os procedimentos democráticos internos", refere-se na mesma nota, considerando "será um dos momentos mais importantes do próximo ciclo político do PAN".

Com este congresso, o partido "prepara-se para definir as linhas estratégicas do próximo ciclo político, reforçar o seu compromisso com as causas, princípios e valores que sempre o guiaram e, paralelamente, consolidar o caminho de renovação interna que tem vindo a ser construído", pode ler-se ainda.

A escolha de Coimbra para o congresso, explica o partido, é simbólica, uma vez que nas últimas eleições autárquicas o PAN integrou a coligação liderada pela socialista Ana Abrunhosa que venceu e foi eleita presidente da câmara.

"Trata-se, por isso, de um território onde o partido reforçou a sua presença e terá assim a oportunidade de contribuir para fazer avançar as causas que representa na governação local", acrescenta-se ainda no mesmo comunicado.

A porta-voz e deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, vai recandidatar-se à liderança do partido no X Congresso Nacional, com a promessa de uma restruturação na dinâmica interna, disse à Lusa fonte oficial da candidatura em 12 de novembro.

A deputada única é líder do PAN desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao lugar no Congresso que decorreu em Tomar. A atual líder sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve na Assembleia da República, e foi reeleita no Congresso de maio de 2023, depois de a sua candidatura ter conseguido 72% dos votos.

O atual mandato de Sousa Real ficou marcado por divergências internas no partido, em particular desde as legislativas de maio. Após essas eleições, pelo menos sete dirigentes demitiram-se da comissão política nacional e dezenas de militantes, entre os quais a ex-deputada Bebiana Cunha, anunciaram a sua desfiliação.