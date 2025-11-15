Sábado – Pense por si

José Sócrates ficou a dever 700 euros a advogado oficioso

José Manuel Ramos vai pedir que o Estado lhe adiante a verba. “Inadmissível ter sido primeiro-ministro e ter-me tratado desta forma”, acusa o defensor público.

José Sócrates ficou a dever cerca de 700 euros a José Manuel Ramos, o advogado oficioso que o representou durante uma semana no julgamento da ‘Operação Marquês’. Nas contas do defensor público estão os três dias passados em tribunal, nas sessões de julgamento, que decorreram no Campus de Justiça, em Lisboa, e ainda várias horas contabilizadas destinadas a consultar o processo.

Investigação
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

