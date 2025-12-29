Atropelamento no metro do Rossio faz um morto e interrompe a circulação

Às 12:10 estavam no local 23 operacionais, com o apoio de sete veículos.

Uma pessoa morreu esta segunda-feira após ser atropelada na estação do metro do Rossio, em Lisboa, estando a circulação interrompida desde cerca das 10:00 no sentido sul-norte, disse à Lusa fonte dos Bombeiros.



Pessoas a entrar no metro Miguel Baltazar

"O alerta para o atropelamento ferroviário da estação do metro do Rossio foi dado às 09:55. Há uma vítima mortal e a linha Verde está interrompida no sentido sul-norte", indicou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Numa nota publicada na sua página da internet, o Metropolitano de Lisboa informa que a circulação está interrompida entre as estações do Cais do Sodré e Alameda devido "a causa alheia ao Metro".

"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. O Metro está a desenvolver todos os esforços para retomar a circulação o mais breve possível", é referido na nota.

Às 12:10 estavam no local 23 operacionais, com o apoio de sete veículos.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).