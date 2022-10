'Uma grávida não tem de ficar ansiosa a pensar se vai ter médico ou anestesista'

Seis maternidades terão sido sinalizadas para eventual encerramento, por uma comissão técnica de especialistas, nomeada pelo Governo. As unidades em causa são duas das regiões de Lisboa e Vale do Tejo (Barreiro e Vila Franca de Xira), duas do Centro (Guarda e Castelo Branco) e duas do Norte (Póvoa de Varzim e Famalicão). Segundo o jornal Público, os critérios são o número de partos por ano, a distância entre hospitais e os cuidados intensivos neonatais. Os seis hospitais em causa fizeram, no ano passado, 6207 partos, 7,8% dos 78.890 de todo o país, em hospitais públicos e privados.