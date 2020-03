lei estabelece, atualmente, um período máximo de cinco anos.

Quatro partidos querem alterações à lei de maus-tratos a animais, entre as quais penas de prisão para quem abandone um animal ou a proibição de ter animais durante cinco ou dez anos. Esta sexta-feira, 6 de março, os projetos de lei do PAN , BE, PSD e PS, que pretendem alterar a lei 69/2014, vão ser debatidos em plenário.Entre as várias alterações penais propostas, PAN, BE e PS pretendem que o abandono de animais acarrete penas de prisão de até seis meses defendem ainda penas acessórias, como a privação do direito de detenção de animais entre cinco a dez anos. AOs bloquistas querem ainda que seja considerado abandono o "confinamento de animais em varandas e em espaços muito exíguos, sem qualquer possibilidade de saída do mesmo", considerando que os força "a uma repetição doentia dos mesmos movimentos mínimos". "É necessário que a legislação enquadre essas práticas, protegendo os animais desse tipo de violência", defende o projeto de lei do Bloco de Esquerda.Em caso de maus-tratos, como é o caso de infringir dor ou sofrimento aos animais, os partidos querem penas mais pesadas. O BE , por exemplo, pretende que em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo das penas sejam elevados em um terço.Já nos casos que se traduzam na morte dos animais , os projetos de lei de lei pretendem um aumento da pena de prisão para três anos - única alteração pedida pelos sociais-democratas.Desde 1 de outubro de 2014, quando entrou em vigor a lei, que abandonar um animal de estimação pode ser punido com uma pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 60 dias.Em caso de maus-tratos, "quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer maus-tratos físicos a um animal de companhia" enfrenta uma pena de prisão pode chegar a um ano e uma pena de multa até 120 dias.Se os maus-tratos se traduzirem na morte do animal a pena dobra, podendo chegar aos dois anos de prisão ou aos 240 dias de pena de multa.Em maio de 2017 entrou em vigor o novo estatuto jurídico dos animais, que os reconhece como seres vivos dotados de sensibilidade. Também os autonomiza face a pessoas e coisas.Desde o início deste ano, e até ao dia 26 de fevereiro, a GNR registou mais de meia centena de queixas por maus-tratos a animais de companhia. Estas denúncias chegaram através da Linha SOS Ambiente, dos postos territoriais ou diretamente aos militares.Também desde o dia 1 de janeiro, a guarda recebeu 160 denúncias que visavam animais de companhia – das quais 52 diziam respeito a maus-tratos e 33 a abandono.No ano passado, a GNR recebeu 4.142 denúncias, das quais 672 por maus-tratos e 415 por abandono. Foram levantados no mesmo ano 5.107 autos de contraordenação referentes a legislação que visa animais de companhia.Esta terça-feira, a Assembleia Municipal de Lisboa (AML) aprovou o novo Plano Municipal de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, no qual não assegura condições para o alojamento de animais de companhia de pessoas sem-abrigo . O PAN lamentou essa decisão e apresentou uma proposta para que os animais possam acompanhar os donos."Retirar as pessoas das ruas e oferecer-lhes alternativas viáveis é fundamental numa sociedade que se diz evoluída. No entanto, estas alternativas têm de considerar os mais variáveis cenários e existem inúmeros casos de pessoas em situação de sem-abrigo que optam por não sair da rua para não abandonarem os seus animais de companhia que são, muitas vezes, a sua única companhia e elo afetivo", defendeu o deputado municipal Miguel Santos.Assim, o Grupo Municipal do PAN propôs que fosse incluída a criação de mais alojamentos para os animais de companhia das pessoas em situação de sem-abrigo e ainda a garantia de alojamento para os seus animais.