Seriam apenas três horas de falta num ano inteiro, mas foi a proposta que até ao momento consumiu mais tempo de discussão no grupo de trabalho das leis laborais. Sem consequência: o direito à dispensa de três horas no primeiro dia de escola dos filhos, já garantido à Função Pública, não será estendido ao setor privado.





Isto porque a admissão da proposta do BE foi chumbada, esta quarta-feira, com os votos contra do PSD e do CDS e a abstenção do PS, na Comissão do Trabalho.

Depois de uma nova discussão sobre se a nova proposta, apresentada em grupo de trabalho há duas semanas, poderia ser admitida – com o PSD e o CDS a sustentarem que não, enquanto o Bloco de Esquerda, autor da proposta, defendia o contrário – o presidente da Comissão do Trabalho, Feliciano Barreiras Duarte, decidiu avançar para a votação com base na interpretação que os serviços fizeram das regras dos trabalhos parlamentares.

Apesar de o presidente do PSD, Rui Rio, ter defendido um tratamento idêntico para público e privado - tal como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - a admissão da proposta a votação acabou por ser chumbada pelos deputados do PSD, que alegaram que este tema não foi a concertação social, e pelos deputados do CDS, que argumentaram, contra a opinião dos serviços da comissão, que o regimento da Assembleia da República não permite a admissão da proposta a meio da discussão na especialidade.