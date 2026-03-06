Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Parlamento recomenda ao Governo que peça levantamento imediato do bloqueio económico a Cuba

Lusa 14:38
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas

O projeto do BE foi aprovado com os votos favoráveis da esquerda parlamentar e abstenções do PSD e da IL. O Chega e o CDS-PP votaram contra.

O parlamento aprovou esta sexta-feira um projeto de resolução do BE a recomendar ao Governo que reforce a posição diplomática de Portugal nas instâncias internacionais pelo levantamento imediato do bloqueio económico, comercial e financeiro dos Estados Unidos a Cuba.

Sessão plenária na Assembleia da República, em Lisboa
Sessão plenária na Assembleia da República, em Lisboa Miguel Baltazar

O projeto dos bloquistas foi votado esta sexta-feira na sessão plenária desta manhã e aprovado com os votos favoráveis da esquerda parlamentar, e abstenções do PSD e da IL. O Chega e o CDS-PP votaram contra.

Esta resolução recomenda ao Governo que "reforce a posição diplomática de Portugal nas instâncias internacionais, nomeadamente na Organização das Nações Unidas e na União Europeia, a favor do levantamento imediato do bloqueio económico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba".

Pede também que se "apoie o povo cubano promovendo, no quadro das Nações Unidas e da União Europeia, a assistência humanitária necessária para mitigar os efeitos da crise energética e alimentar e o diálogo institucional com o Governo de Cuba, instando à libertação de todos os cidadãos presos por motivos políticos".

Na exposição de motivos desta iniciativa, o BE afirma que a "situação política e socioeconómica na República de Cuba atravessa um momento de particular gravidade, exacerbado por um conjunto de decisões recentes por parte do Governo dos Estados Unidos da América que agravaram o regime de sanções vigente há mais de seis décadas".

Cuba a meio-gás: crise energética sufoca turismo e economia
Leia Também

Cuba a meio-gás: crise energética sufoca turismo e economia

"Em janeiro de 2026, a administração norte-americana assinou uma ordem executiva que impõe tarifas adicionais a qualquer país que forneça petróleo à ilha, visando interromper o fluxo de energia essencial para a manutenção das infraestruturas básicas do país. Esta medida seguiu-se à operação militar de captura de Nicolás Maduro em território venezuelano, o que resultou no controlo das exportações petrolíferas daquele que era o principal fornecedor de Cuba", aponta ainda o partido.

O Bloco frisa também que "há 23 anos consecutivos que a Assembleia Geral das Nações Unidos aprova resoluções que apelam ao fim do embargo económico, comercial e financeiro, considerando que estas medidas unilaterais violam os princípios da Carta das Nações Unidas e as normas do direito internacional, nomeadamente no que diz respeito à igualdade soberana dos Estados e à não ingerência em assuntos internos".

Os bloquistas consideram ainda "imperativo que o diálogo diplomático exorte o governo cubano à libertação imediata e incondicional de todas as pessoas detidas por motivos políticos, garantindo que o direito ao protesto pacífico e à liberdade de expressão não resulte em perseguições judiciais ou detenções arbitrárias".

Artigos Relacionados
Tópicos voto Apelo ao voto Político Apoio Político Estados Unidos Bloco de Esquerda Organização das Nações Unidas União Europeia Portugal CHEGA CDS - Partido Popular Partido Social Democrata Nicolás Maduro
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Parlamento recomenda ao Governo que peça levantamento imediato do bloqueio económico a Cuba