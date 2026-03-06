Queda de Cuba vai ser 'a cereja no topo do bolo', diz Trump

Nos últimos meses, Cuba viu reduzido o abastecimento de petróleo depois do rapto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelos EUA.

Donald Trump disse quinta-feira que "Cuba vai cair", evento que, comparou, vai ser "a cereja no topo do bolo", depois de décadas de bloqueio pelos EUA, enquanto se gabava de ser o causador da crise que afeta a ilha.



"Cortámos todo o petróleo, todo o dinheiro, tudo o que vinha da Venezuela, que era a única fonte", disse durante uma entrevista ao Politico, na qual disse que estão em curso conversações com as autoridades da ilha. "Precisam de ajuda", afirmou.

"Cuba vai cair (...). Depois de 50 anos, isso é a cereja no topo do bolo", realçou Trump, que deu a Venezuela como exemplo de como podem vir a ser as relações entre Washington e Havana.

"A Venezuela está a ser fantástica. Está a fazer um trabalho fantástico. A relação com eles é excelente", disse.

Nos últimos meses, Cuba viu reduzido o abastecimento de petróleo depois do rapto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelos EUA, no início de janeiro de 2026.

Semanas depois, no meio de ameaças contra Cuba, Trump assinou uma ordem executiva a impor taxas alfandegárias a todos os Estados que vendessem ou fornecessem petróleo a Cuba, o que também teve fortes consequências negativas em termos humanitários.

