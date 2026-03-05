Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 12:30

Milhões de pessoas sem eletricidade após grande apagão em Cuba

Um apagão de grande dimensão deixou milhões de pessoas sem luz, esta quarta-feira, em Havana e em grande parte do oeste de Cuba, após a paragem “inesperada” de uma das principais centrais termoelétricas do país.

