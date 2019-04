O parlamento pede ainda que o Governo "proceda à divulgação pública dos estudos efetuados, dando conhecimento à autarquia local e à Assembleia da República".

O parlamento aprovou esta sexta-feira por unanimidade o texto final apresentado pela comissão de Ambiente, que resulta de projetos de resolução de PEV, PSD E CDS-PP, e recomenda ao Governo a realização de estudos epidemiológicos e ambientais em Paio Pires.



De acordo com o texto, a Assembleia da República recomenda ao Governo que "proceda à realização de estudos epidemiológicos e ambientais para averiguar o impacto das atividades económicas, nomeadamente industriais, bem como dos passivos ambientais existentes, na qualidade do ar e na saúde da população residente em toda a área geográfica da envolvente da aldeia de Paio Pires, no concelho do Seixal", distrito de Setúbal, onde se localiza a Siderurgia Nacional.



O parlamento pede também ao executivo liderado por António Costa que "proceda à divulgação pública dos estudos efetuados, dando conhecimento à autarquia local e à Assembleia da República".



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/em-paio-pires-um-po-branco-tem-de-ser-tirado-dos-carros-com-palha-de-aco">Em Paio Pires um pó branco tem de ser tirado dos carros com palha-de-aço</a></h4><p>Um pó branco abateu-se sobre automóveis e edifícios na Aldeia de Paio Pires, no Seixal. A substância foi recolhida pela GNR e está a ser investigada pelo Ministério Público (MP). O pó caiu sobre a aldeia a 19 de janeiro e as amostras foram encaminhadas para a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), "no sentido de serem efetuadas as respetivas análises".</p></blockquote>

Os deputados querem ainda que seja estudada a "possibilidade de instalação de uma outra estação de monitorização da qualidade do ar no concelho do Seixal, junto à aldeia de Paio Pires".



A proposta de texto final foi aprovada na terça-feira pela Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.



Já os projetos de resolução de PEV, PSD e CDS-PP tinham sido aprovados em plenário há duas semanas, no dia 12 de abril.