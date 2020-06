Ana Loureiro, dona de uma casa de prostituição no Campo Grande, Lisboa, recusou identificar o juiz que acusou no Parlamento de receber sexo oral durante videoconferências com menores. O Conselho Superior da Magistratura havia notificado Ana Loureiro solicitando a identificação do juiz.

Parlamento envia declarações de dona de bordel para o Ministério Público O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) para dar conhecimento ao Ministério Público "de afirmações de um pretenso conhecimento de factos que indiciam práticas que configuram crimes públicos" na audição a Ana Loureiro, a dona de um bordel do Campo Grande que pede a legalização do lenocínio e a regulamentação da prostituição.

