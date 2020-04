O surto do novo coronavírus veio mudar tudo. Câmaras que viviam com desafogo financeiro como Cascais, Vila Nova de Gaia ou Braga, estão agora a viver dias de incógnita financeira. Há milhões em receitas perdidas e muito dinheiro gasto em programas de apoio para lutar contra a pandemia. Mas os autarcas que falaram com a SÁBADO estão sobretudo preocupados com as marcas que esta crise vai deixar. E avisam: haverá novos pobres e empresas em aflição financeira que vai ser preciso ajudar.

"As prioridades nunca mais serão as mesmas. A primeira prioridade vai ser o apoio social. A segunda, permitir a reanimação da economia", afirma à SÁBADO o presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que antevê um período difícil para as famílias, mas também para as autarquias.

"Já estou a fazer um plano de contingência interno para ver onde vou cortar na despesa para aguentar este rombo. As autarquias vão precisar de ajuda do Estado central", afirma, defendendo a importância de "aproveitar o quadro comunitário em curso" não deixando cair os projetos.





Os bastidores da diplomacia para trazer material de proteção para Portugal Todos os dias às 9h da manhã há uma reunião de ponto de situação que junta Eurico Brilhante Dias, Jamila Madeira e Duarte Cordeiro. O secretário de Estado da Internacionalização, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares têm do outro lado do mundo o embaixador de Portugal na China.







"Este ano não vamos ter grandes eventos, como a Semana Santa ou o São João. Há muita receita que não se irá concretizar ao mesmo tempo que há despesas extra", frisa o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, antecipando os problemas orçamentais com que os municípios se vão deparar.

Ricardo Rio acredita que vem aí um tempo "muito desafiante a todos os títulos" e que não vai ser fácil mesmo para uma cidade como Braga, que "estava numa fase pujante" antes da pandemia de covid-19. "Este período é um amortecimento demasiado grande", afirma, preocupado com o day after deste surto do novo coronavírus e com as marcas que vai deixar.

Criar um subsídio de emprego

Almeida Henriques afirma que "o aparelho produtivo tem de ser protegido" e que para isso são precisas medidas inovadoras. "Nem é ter um subsídio de desemprego, é criar um subsídio de emprego", diz o autarca de Viseu, que acha que só assim é possível garantir que no dia a seguir ao fim desta pandemia "as empresas terão capacidade para voltar a trabalhar".

"Eram preciso medidas mais enérgicas. Criar linhas de crédito com bonificação para os empresários andarem a suportar vencimentos no crédito não me parece razoável", comenta o presidente da Câmara de Viseu, um concelho onde "boa parte das fábricas está fechada" e que era responsável por "dois mil milhões de euros de exportações por ano".

"O problema seguinte é a recuperação económica", concorda o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que explica a importância de as autarquias manterem os projetos que tinham previstos como forma de apoio à economia. "Não podemos parar os investimentos que já estavam previstos", defende.

"A pancada que vem aí vai ser muito grande", antecipa Carlos Carreiras.

O presidente da Câmara de Cascais defende que uma das soluções que o Governo deve pôr em marcha para minimizar estes impactos deveria passar por "negociar com a banca possibilidade de empréstimos de longo prazo a 20 anos, para que o impacto da dívida e dos juros não seja sufocante".

"Há micro, pequenas e médias empresas que fecharam e isso reflete-se no emprego", nota o presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, que lembra que "as câmaras têm uma responsabilidade muito grande" no apoio a estas situações e que, tal como outros autarcas, tem já a funcionar vários programas de apoio social que incluem, por exemplo, "um fundo para rendas, água e luz para famílias em dificuldades" por causa desta pandemia.

Os novos pobres

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, está convencido que o que vai ficar desta crise são "novos pobres" e que não será fácil chegar a famílias que até agora nunca beneficiaram de apoios sociais. Já a pensar nisso, criou "uma linha para apoio à renda", mas ao contrário do que acontece em Lisboa não vai isentar de forma generalizada o pagamento de rendas nas habitações sociais durante os próximos três meses.

"Nos 4 mil fogos de habitação social de Gaia, temos famílias com problemas, como temos famílias com RSI que não tiveram perda de rendimentos e por isso podem pagar", justifica. O que preocupa agora o autarca que é também presidente da Área Metropolitana do Porto são as pessoas que não tinham dificuldades e vão agora começar a tê-las com a crise provocada pela pandemia.

"Temos de ter políticas públicas inteligentes e criativas, porque são pessoas que não se expõem, é uma pobreza envergonhada. Eles não vêm ao atendimento, não vêm ter connosco. É preciso identificá-los", argumenta Eduardo Vítor Rodrigues.

Em Setúbal, Maria das Dores Meira já antecipa a crise económica e social que aí vem. "Setúbal estava praticamente com pleno emprego", diz a autarca, explicando que antes da epidemia, havia apenas cerca de três mil desempregados registados no concelho. Um número baixo para um município que "costumava ter 15 a 20 mil pessoas no desemprego" e que praticamente dizia apenas respeito "a pessoas em RSI e à beira da reforma que seria quase impossível integrar no mercado de trabalho".

"Esta é uma grande preocupação para nós", diz a autarca, que tomou medidas como "adiar o pagamento das rendas sociais e isentar as empresas de taxas de publicidade e esplanadas, bem como o pagamento da concessão de quiosques e restaurantes que são da câmara" para ajudar a aliviar o stress financeiro em Setúbal.

Garantir que os projetos não param

Outra das preocupações de Maria das Dores Meira é a de garantir que os projetos do Urbanismo estejam em dia para que não se percam investimentos. "E isso está a ser feito", garante.

"Temos de continuar a aproveitar o quadro comunitário em curso. Temos mais de 100 milhões de euros em obras na autarquia. São obras que não podem parar", diz Almeida Henriques, que à semelhança de outras autarquias criou um incentivo à entrega de projetos, que faz com que os gabinetes de arquitetura e engenharia recebam já 50% na entrega "para dar liquidez" a este setor.