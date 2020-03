Quem paga a conta da crise do coronavírus na Europa?

O problema principal, contudo, é que o dinheiro do MEE vem com um "memorando de entendimento", ou seja, com contrapartidas tipicamente duras de ajustamento – algo "politicamente tóxico" nos países do ajustamento, nota a análise do Bruegel. Na reunião tensa de ontem à noite entre primeiros-ministros europeus esta questão da condicionalidade foi um dos pontos-chave – o líder do governo austríaco foi um dos que referiu que o dinheiro do MEE terá que ter condições, mesmo que mais suaves do que o habitual. O primeiro-ministro de Itália, segundo a agência Bloomberg, não quer ouvir falar disso.





3. Eurobonds: a partilha dos riscos

Uma alternativa seria aumentar o tamanho do fundo de resgate europeu, o MEE, e torná-lo numa agência europeia de gestão comum da dívida pública emitida em conjunto por todos os estados – ou seja, um passo largo para a mutualização da dívida, através da emissão dos chamados "eurobonds". Os custos de emissão, relacionados com o risco, seriam mutualizados: os países mais frágeis, como Portugal, beneficiariam dos juros inerentes à solidez dos mais sólidos, como a Alemanha. Em conjunto com o BCE este instrumento resolveria o problema.



A chanceler alemã pôs água fria na fervura na reunião de ontem, falando em nome da Alemanha "de outros países" que preferem que o MEE fique como está e empreste mediante contrapartidas. Os países do Norte não estão interessados na ideia de aproveitar esta crise, ainda que inédita, para aceitar o que nunca estiveram dispostos a aceitar formalmente: o início da mutualização da dívida soberana.





4. A alternativa mais cirúrgica: os "coronabonds"

Uma alternativa aos "eurobonds" seria uma forma mais cirúrgica de mutualização: a emissão de dívida conjunta entre os países do euro destinada especificamente a cobrir os custos relacionados com a crise da pandemia, na parte que todos decidissem partilhar. A dívida que cada país emitiria ao abrigo destas obrigações – apelidadas de "coronabonds" – não ficaria nas contas desse país. Por outro lado, todos beneficiariam da capacidade de financiamento alemã, que financia hoje toda a sua dívida a valores negativos. O dinheiro arrecadado iria em volumes diferentes para os países que fossem mais afectados – ou seja, este seria um instrumento de solidariedade europeia.





Os "coronabonds" foram defendidos numa carta enviada ao presidente do Conselho Europeu pelos primeiros-ministros de nove países, incluindo França, Espanha e Portugal, mas excluindo a maioria dos países do Norte, como a Alemanha ou a Holanda. Na reunião de ontem do Conselho Europeu Merkel e os líderes dos governos da Holanda e da Áustria mostraram-se pouco receptivos à ideia que, mesmo que mais modesta em ambição do que os "eurobonds", vêem como um precedente na mutualização da dívida defendida pelos países do Sul. Da Holanda chegou mesmo a mensagem de que é cedo para usar qualquer instrumento além do esforço que o BCE se dispôs a fazer.





5. E agora?

Na reunião de ontem os primeiros-ministros passaram a bola aos ministros das finanças para estes encontrarem uma solução técnica sobre a qual todos se possam pronunciar – um empurrar com a barriga que só não tem consequências de maior para o financiamento de países como Portugal porque o BCE está a agir.





Será, contudo, preciso encontrar uma resposta ampla ao nível dos governos o que, para já, não está a ser fácil. Depois de o ministro das finanças holandês Wopke Hoekstra ter alegadamente dito na reunião do Eurogrupo que a Comissão Europeia deveria investigar países como Espanha que afirmam não ter margem para lidar com os efeitos da crise, o primeiro-ministro português, questionado por um jornalista, respondeu com dureza rara. "Esse discurso é repugnate", afirmou António Costa, que criticou a "mesquinhez recorrente que mina a UE [União Europeia] e que é uma ameaça à UE".

É um dominó: o combate ao vírus faz-se com medidas que paralisam de forma inédita a economia; o Estado é a primeira linha de resgate para mitigar o impacto dessa paralisação nas pessoas e empresas; esse resgate custa milhares de milhões de euros aos contribuintes ao longo dos meses da paralisação, sobrecarregando as finanças públicas; e, por fim, no caso de estados mais pequenos e endividados, como Portugal , esse fardo acrescido na dívida pode dificultar o financiamento das próprias medidas de resgate e comprometer a recuperação económica do país depois da pandemia. A pergunta crucial é esta: quem paga a conta recorde de uma crise existencial que todos afecta? E com que condições paga?Para Portugal as respostas a estas perguntas – cruciais para famílias e empresas que passaram por uma crise recente – têm de ser dadas no plano europeu. O país terminou 2019 com o seu primeiro excedente orçamental em democracia (0,2% do PIB ), mas com uma dívida muito alta (118% do PIB) que, na ausência de apoio, tira margem para responder à crise hoje e para lidar com os destroços no futuro. Algumas instituições europeias já deram passos decisivos – outras, nomeadamente os governos, ainda não. Saiba o que está em causa.O primeiro risco para países como Portugal, Itália ou Espanha é simples: o mercado de dívida soberana percebe que os rácios de dívida destes países vão disparar e que o seu risco vai aumentar e reflectem isso nos juros. Nos primeiros dias da pandemia na Europa foi visível um início de incêndio nas dívidas destes países, mas durou pouco – a 18 de Março a instituição europeia com mais capacidade para travar incêndios entrou em jogo. Banco Central Europeu anunciou nesse dia o Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) – por outras palavras, a presidente Christine Largarde disse que o BCE tudo fará para manter a coesão do euro e pôs 750 mil milhões de euros ao lado dessas palavras. Este dinheiro tem um objectivo: garantir que todos os países do euro, sobretudo os mais frágeis, possam financiar os seus pacotes de apoio à economia e de investimento em saúde a taxas de juro baixas. Ao dizer que continuará a ser uma rede de segurança para o que der e vier, o BCE ajuda a manter os juros baixos. Problema resolvido, então?Nem por isso. "O problema potencial principal desta opção é que se os mercados decidissem testar a prontidão do BCE para fazer o que for preciso, o Conselho de Governadores do BCE possa ser relutante sobre tornar ilimitadas as compras de obrigações soberanas através do seu programa", explicam Guntram Wolff e Grégory Claeys, do instituto Bruegel, em Bruxelas. Os governadores do Norte da Europa – o representante de Portugal é Carlos Costa, governador do Banco de Portugal – podem não estar dispostos a tanto.Para tranquilizar os eventuais receios do BCE há um fundo chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE na sigla portuguesa, ESM na inglesa). Este é o fundo de resgate europeu criado na última crise, dotado de 410 mil milhões de euros. Se Portugal quisesse aceder a este dinheiro teria de ser autorizado pelos ministros das Finanças do euro – o chamado Eurogrupo, agora presidido por Mário Centeno – e, nesse caso, o BCE teria menos receio em continuar a comprar títulos. Os dois instrumentos em conjunto teriam um efeito poderoso de apoio – Portugal até poderia recorrer ao MEE para se financiar a custo mais baixo do que no mercado de dívida "dopado" pelo BCE.