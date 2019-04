O partido lembra que "a legislação atual só prevê a frequência de programas de reabilitação nos casos em que se verificam condenações a prisão efetiva e para agressores sexuais de crianças e jovens", sendo por isso necessárias "mais e mais eficazes medidas para proteger as vítimas e reduzir as práticas violentas que ainda persistem" na sociedade, destaca o deputado André Silva.



Segundo o PAN, e considerando dados do Ministério da Justiça sobre decisões tomadas pelos tribunais de primeira instância em 2016, "a pena de prisão suspensa foi aplicada em 58% das 404 condenações por crimes sexuais em que são conhecidas as sanções decretadas", sendo que "apenas 37% dos agressores foram condenados a penas de prisão efetiva e 5% a penas mais leves, como prisão substituída por multa ou trabalho comunitário".



Nos casos de coação sexual, refere o PAN, "as condenações a prisão efetiva são tão residuais, que estão protegidas pelo segredo estatístico, existindo, porém, a certeza que das 32 condenações por este crime em 2016 (incluindo as tentativas e os casos agravados) 23 terminaram em penas de prisão suspensas".



"Já nos casos de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, a percentagem de condenações a prisão efetiva fica nos 53% e a penas suspensas nos 47%", acrescenta



Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2017, citado pelo PAN, "o crime de violação foi um dos únicos crimes que subiu comparativamente ao ano anterior" e "apenas um terço dos 302 abusadores de menores condenados em 2017 foi sancionado com pena de prisão efetiva".



"De acordo com investigação científica recente sobre a história deste tipo de crimes na legislação portuguesa desde a Idade Média, a alta frequência de penas suspensas consubstancia tendências históricas e culturais que desvalorizam constantemente estes crimes por parte dos Tribunais", assinala.

