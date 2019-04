Segundo o presidente da Junta, Carlos Pacheco, naquele dia a aldeia pretende confecionar o maior requeijão do mundo, apontando "para a meta" de uma unidade com 80 quilogramas de peso.



Para a feitura do requeijão gigante, a organização prevê utilizar "cerca de 600 litros de leite" de ovelha.



Segundo o autarca de Vila Franca da Serra, no concelho de Gouveia, no distrito da Guarda, o requeijão "é um produto genuinamente serrano, feito a partir do soro do leite de ovelha, constituindo-se numa massa cremosa que se come com prazer".



"Requeijão e queijo da Serra da Estrela são, aliás, dois produtos indissociáveis da fileira de produção de leite da ovelha bordaleira, feitos artesanalmente, e duas marcas singulares dos produtos endógenos da nossa região", lembra Carlos Pacheco em nota hoje enviada à agência Lusa.



O município de Gouveia integra a Região Demarcada de Produção de Queijo Serra da Estrela, que engloba áreas de 18 concelhos da Bacia Hidrográfica do Alto Mondego.



Segundo a nota, a iniciativa insere-se no âmbito do projeto "Vila Franca da Serra - Aldeia Sustentável", promovido pela Junta de Freguesia com o apoio da Câmara Municipal de Gouveia.



O programa do evento inclui, para além da degustação daquele que pretende ser "o maior requeijão do mundo" (15:30), uma Feira Franca (09:00), uma oficina "Aprender a fazer Farinheiros" (10:00) e um almoço da "Desmancha do Porco" (12:00), entre outras iniciativas.



A animação musical estará a cargo do grupo de Concertinas de Nabais e da banda Batuta da Alegria.

