Marta e Pedro trabalham em seguros e banca na área da inovação e têm dois filhos: um com dois anos e outro com 10 meses. Desde que a creche fechou, estão os dois em teletrabalho. E, para eles, isso significa sacrificar o sono para garantir que nada fica para trás: o apoio às crianças, o trabalho e as tarefas domésticas.

"Temo-nos deitado às três da manhã", conta Marta à SÁBADO, explicando que os filhos "acordam pelas 7h" e que muito do trabalho tem mesmo de ser feito de noite, mas isso não significa que possam desligar durante o dia. "Temos muitas conference calls de trabalho e tentamos que sejam entre as 9h30 e as 12h porque a essa hora a bebé de 10 meses dorme bastante e o de três anos tem liberdade para ver desenhos animados", conta Marta, que tal como Pedro tem de deixar muitas das suas tarefas profissionais para depois de ter os filhos a dormir. "Com as calls não sobra muito tempo para produzir durante o dia, por isso o trabalho ‘de tecla’ é a partir das 23h".

Durante o dia ainda aproveitam a sesta da tarde dos miúdos para fazer mais algum trabalho e tentam dedicar tempo em exclusivo aos filhos a partir das 17h. "O fim da tarde é a altura em que fazemos ginástica, artes, legos, os banhos e o jantar. Quando estão a dormir, é altura de arrumar a casa, que todos os fins de dia está caótica, por isso só voltamos a pegar ao serviço lá para as 23h".



"Isto exige um esforço de todos", diz governo

O anúncio do prolongamento do estado de emergência e a notícia de que as creches continuarão encerradas e não haverá aulas presenciais para o ensino básico e para 10.º ano neste ano letivo foi acompanhado de um sobressalto em muitas casas. Para milhares famílias, é agora preciso gerir o acompanhamento de crianças pequenas, as aulas online dos filhos, as tarefas domésticas e o teletrabalho. Muitas não terão sequer a possibilidade de ter um dos pais em exclusivo a apoiar os filhos menores de 12 anos, porque as regras desta licença excecional para a pandemia impedem que um dos progenitores receba este apoio se o outro estiver em teletrabalho. E o Governo não vai mudar essa regra.

"Este regime excecional foi criado para garantir que nenhuma criança fica sozinha devido à suspensão das atividades letivas presenciais, e até ao momento, esse princípio mantém-se. Trata-se de um momento excecional que exige um esforço de todos", responde à SÁBADO fonte oficial do gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social. Segundo a mesma fonte, há neste momento cerca de 170 mil pais a receber o apoio para se dedicar em exclusivo aos filhos, quando na primeira semana de vigência desta medida excecional eram 114 mil.

Desde que a medida foi criada, o Governo já a alterou para garantir que trabalhadores independentes e trabalhadores domésticos podem aceder a um apoio que corresponde a 66% do vencimento.

Segundo fonte oficial, tal como está desenhada, esta medida deverá custar "294 milhões de euros por mês". Mas essa verba não irá sair dos cofres da Segurança Social. "Todos os apoios no âmbito da covid-19 serão financiados pelo Orçamento do Estado", esclarece à SÁBADO o gabinete de Gabriel Bastos. Na semana passada, o PS – juntamente com o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega – já tinham votado contra o artigo de um decreto-lei apresentado pelo PCP, que permitia o acesso ao apoio mesmo com um dos pais em teletrabalho.

"Teletrabalho é trabalho, coisa diferente é acompanhamento a um filho. As duas realidades não podem ser confundidas", afirma à SÁBADO a deputada do PCP, Diana Ferreira, que defende que este apoio deve ser entendido "como um direito da criança". O PCP queria também que o apoio passasse de 66% para 100% da remuneração de referência (tanto para trabalhadores por conta de outrem como para trabalhadores independentes), mas também isso foi chumbado.

Diana Ferreira argumenta que isso era importante porque "muitas vezes os pais só estão os dois a trabalhar para manter o mesmo nível de rendimentos" e que sem assegurar que não há uma quebra no orçamento familiar pode verdadeiramente haver uma opção pela licença.



Dias de gestão difícil

Francisca trabalha numa agência de comunicação, o marido é jornalista. Estão os dois a trabalhar em casa com três filhas de 14, 12 e sete anos. "A gestão é difícil", confessa à SÁBADO, revelando que "na última semana de março todos os dias a seguir ao jantar trabalhava, incluindo ao domingo, até à meia-noite, meia-noite e tal". Esta semana e apesar de a família já estar mais adaptada ao teletrabalho dos pais, foi preciso incluir nesta gestão as aulas das três filhas. E isso implicou montar um escritório para mãe no quarto da mais nova e ter o pai a trabalhar pela casa toda à medida que vai fugindo do barulho ou que uma das zonas fica desimpedida.

Pai e mãe têm portáteis fornecidos pelas entidades empregadoras – algo que muitos trabalhadores não têm – mas mesmo assim as aulas à distância exigem uma partilha dos recursos tecnológicos da casa que nem sempre é fácil. "Temos um computador e um iPad, mas às vezes há uma que precisa de fazer uma conference cal e a outra ainda não acabou e nem sempre é fácil gerir isso", mesmo que a mais nova faça a maior parte dos trabalhos offline com fichas impressas, cópias e leituras programadas pelo professor.

"Na segunda, o professor mandou um mail aos pais com as tarefas dos alunos, para deixar claro que eles é que têm de ser responsáveis e que não é nossa tarefa controlar o que eles têm de fazer. Mas tens de controlar", afirma Francisca, que volta e meia apanha uma das filhas com o "Gmail ligado e a mandar mensagens às amigas" ou outra que acabou uma tarefa escolar e continua com o iPad na mão a jogar.

Apesar da tentativa de manter as rotinas, os horários resvalaram e o que era automático passou a depender de uma ordem. "Tem de se estar constantemente a dizer o que têm de fazer. Porque antes, por exemplo, vinham da escola e sabiam que era para tomar banho, agora temos de ser nós a lembrar".





E quando os pais são ambos professores?

Catarina e o marido são professores e têm um filho de quatro anos. Como estão os dois em teletrabalho, nenhum deles pode pedir licença para o acompanhar, mas Catarina diz que de qualquer modo seria difícil gerir o orçamento familiar apenas com 66% de um dos rendimentos. Sem alternativas, tentam gerir tudo, mas não está a ser fácil.

"Este é um teste à nossa capacidade de trabalho e resiliência", afirma à SÁBADO a professora de Música que é casada com um professor de Educação Física. "No nosso caso, as nossas disciplinas são as duas às sextas-feiras. Ele, como é diretor de turma, tem mais trabalho do que eu com a escola. Por isso, fico mais sobrecarregada com as tarefas da casa e com as atividades com o meu filho".

Neste momento, as aulas são online, mas não em direto. Ou seja, Catarina e o marido programam tarefas e os alunos vão fazendo ao longo da semana, mas nem por isso o trabalho é mais leve. "Durante a semana tenho de preparar os materiais e estou a fazer tudo de raiz. Também tenho de fazer acompanhamento aos alunos tutorandos, de dar feedback individual do trabalho realizado, tirar dúvidas e avaliar. E… tenho mais de 100 alunos", relata.

Pior poderá ser quando houver aulas online em vídeo-chamada, mas para isso a escola (que é pública) está à espera de ter "autorização por escrito de todos os pais" e de ultrapassar outros constrangimentos como "alunos sem computador nem telemóvel ou sem internet".

Quando ambos os pais têm mesmo de trabalhar, o pequeno de quatro anos fica a brincar sozinho. Mas isso não dura muito tempo. "Em dias bons, aguenta uma hora de brincadeira. Em dias maus, não quer brincar".

Mário Nogueira diz que, estando a classe docente muito envelhecida, não há muitos professores com filhos pequenos, mas ainda assim admite à SÁBADO que têm chegado à FENPROF relatos de colegas com grande dificuldade em cumprir as tarefas profissionais e apoiar os filhos.

Para situações em que ambos os pais são professores, o líder da FENPROF defende que o Governo devia "alterar a regra" que impede que se possa aceder à licença quando um dos pais esteja em teletrabalho, mas até admite outra solução.

"Admitindo que seja difícil, até porque implica contratar alguém para fazer a tarefa do professor que fica em licença e isso agora pode não ser fácil, devia ser possível o casal ter um cuidador que pudesse acompanhar os filhos em casa e isso ser pago através de um apoio", declara Mário Nogueira, que nota que com filhos muito pequenos e havendo algumas tarefas que têm de ser realizadas a horas específicas isso pode ser particularmente difícil.





"Mais do que vontade de sair de casa, tenho vontade de dormir"

Benedita está a maior parte do tempo sozinha com a filha de dois anos. Ela é jornalista, ele trabalha numa força de segurança e mantém os horários normais. Pelas regras, até podia pedir a licença, mas optou por nem falar nisso à entidade patronal. "Deram-me logo a opção do teletrabalho, até porque precisam muito da equipa toda".

Agora, sente o desgaste dessa opção. "Sem dúvida, as consequências vão surgir... A minha filha está a ficar mais dependente de mim e um pouco menos autónoma, o que na minha opinião se explica por ter a mãe sempre à mão. Quanto a mim, as consequências serão mais biológicas, por causa do cansaço acumulado e da falta de sono. Mais do que a vontade de voltar a sair de casa e de sociabilizar, tenho muita vontade de dormir", diz à SÁBADO.

Para conseguir fazer tudo, não dorme. "Estou a dormir cerca de seis horas. Sou do tipo de pessoas que se não dorme pelo menos oito horas, noto logo a diferença no meu bem-estar físico e emocional, parece que não funciono tão bem. Esta semana, depois de acabar o trabalho por volta da meia noite, caí no erro de ver uma série, para ter um momento só meu, o que não deu bom resultado...dormi ainda menos horas".

Sempre que precisa de fazer telefonemas de trabalho, enviar emails ou escrever textos que exigem concentração durante o dia, é um problema. "Costumo trabalhar na mesa da cozinha, coloco-a sentada na cadeira e monto um set de plasticina, que é o que melhor resulta. Já consegui que estivesse meia hora a fazer plasticina. Não vou mentir...apesar de ser uma coisa pela qual me penitencio...já recorri várias vezes à televisão, mas nunca aos tablets, por considerar que é um caminho sem retorno.