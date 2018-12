Segundo a responsável, a saída dos dois funcionários só veio agravar uma situação que já era de falta de recursos desde 2016, altura em que a secretaria-geral do agrupamento ficou a trabalhar com apenas 50% dos funcionários necessários, segundos os rácios estabelecidos.



"Quando se retira tem que se repor. E o que nos está a chocar e a indignar é a falta de resposta do Ministério da Educação. O director de agrupamento tem desencadeado sucessivas tentativas de resolver o problema e não teve resposta. Parece-nos uma brincadeira, uma irresponsabilidade, que não é possível compreender", criticou.



Contactado pela Lusa, o Ministério da Educação adiantou que "tem acompanhado de perto a direcção na tentativa de encontrar a melhor solução o mais cedo possível".



Virgínia Conde não soube esclarecer se a saída dos dois funcionários já provocou efeitos concretos e visíveis no dia a dia das escolas e dos alunos - que entram hoje de férias de Natal - mas espera respostas da tutela antes que se verifique "alguma situação mais complicada", como chegar uma conta da luz e não haja como a pagar, ou faltar comida nas cantinas, papel higiénico e detergente, entre outros aspectos da gestão diária dos estabelecimentos.



"O que queremos evitar é que aconteça esse caos", disse.

